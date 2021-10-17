البرلمان العربي يبارك للإمارات استضافة إكسبو وفوزها بعضوية «حقوق الإنسان»

المصدر: عواصم - البيان، وام

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن استضافة وتنظيم الإمارات لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، يعكس الثقة الدولية بقدرتها وريادتها في توفير الحلول للمشكلات العالمية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهنأ العسومي في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي بمقر الأمنة العامة للجامعة العربية في القاهرة، دولة الإمارات بالفوز المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 إلى 2024، مشيراً إلى أن هذا الفوز يُعد تتويجاً لإنجازات الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي سياق آخر، أعلن العسومي، خلال الجلسة، عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف.

قرارات عديدة

وشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في جلسة البرلمان العربي. وأكّد محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، أنّ جلسة البرلمان العربي ألقت الضوء على أبرز القضايا العربية، حيث صدر عنها العديد من القرارات المهمة في مختلف قضايا الدول العربية، فضلاً عن تطورات قضية سد النهضة والأمن المائي لمصر والسودان.

بدورها، أوضحت ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، أنّ الجلسة اعتمدت تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والذي تناول أبرز ما ناقشته من موضوعات، ومن ضمنها جهود الدول العربية في مكافحة فيروس كورونا.

من جهته، أكّد أحمد بوشهاب السويدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أهمية جلسة البرلمان العربي التي اعتمدت تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي للعام 2020، وناقشت مشروع موازنة البرلمان العربي 2021 - 2022.

وذكرت شذى النقبي، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، أنّ الجلسة ثمنت انضمام الإمارات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإعداد مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وناقشت التقرير الذي يرصد التطور البارز الذي حققته الدول العربية في مجال حقوق الإنسان.

إنجاز دولي

إلى ذلك، هنأت الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمملكة النرويج، دولة الإمارات بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان، ووصفته بأنه إنجاز دولي جديد. وقالت إن دولة الإمارات دأبت منذ تأسيسها على إقامة مجتمع يسوده التسامح والتعايش السلمي وتتعدد فيه الثقافات ويسوده الوئام والسلام.

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