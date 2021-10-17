قرقاش: خطر الفكر المتطرف على الإسلام يتضح كل يوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ خطر الفكر المتطرّف على الدين الإسلامي يتضح كل يوم. وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «خطر الفكر المتطرف على الإسلام دين التسامح والتعايش والاعتدال يتضح كل يوم، ديننا الحنيف بريء من عنف وتطرف قلة قليلة وفكرهم يشوه عقيدتنا السمحة ولا يمت لها بصلة، ولا يمثل موقعنا الذي لطالما كان مركزاً للإشعاع الحضاري وقبول الآخر والسلام بين الأمم والشعوب».

ودعا معاليه في وقت سابق إلى ضرورة الاستمرار في مواجهة الفكر المتطرف وبيئته. واعتبر معاليه أن هجوم 11 سبتمبر الإرهابي لم يكن منعطفاً أمريكياً فحسب، بل طالت آثاره منطقتنا التي عانت من عبث الإرهاب. وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال قرقاش: «في الذكرى العشرين نستحضر أهم الدروس المستخلصة وهي ضرورة الاستمرار في مواجهة الفكر المتطرف وبيئته، وتنظيم العلاقات الإقليمية وضبطها، لضمان الاستقرار وعدم تهديده مستقبلاً».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز