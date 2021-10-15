قرقاش: لا بديل عن الدولة الوطنية لضمان الاستقرار

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أنه لا بديل عن الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة لضمان الاستقرار.

وقال معاليه: «لا بديل عن الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة لضمان الاستقرار والازدهار والعدالة». وأضاف: «الدروس والتجارب في المنطقة واضحة وتؤكد أن وهم الأيديولوجيا الفارغة وشعاراتها لن تنطلي على أحد، هذا ما نؤمن به في الإمارات استناداً إلى تجربتنا وقراءتنا العقلانية للتطورات الإقليمية».

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