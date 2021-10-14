عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية اليونان في واشنطن

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، نيكوس ديندياس، وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات الإماراتية اليونانية تشهد نمواً وتطوراً مستمرين في العديد من المجالات، وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى الحرص على تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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