مسؤول مصري سابق لـ«البيان»: فوز الإمارات بمقعد في مجلس حقوق الإنسان كان متوقعاً

المصدر: القاهرة - البيان

أكد مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، جمال بيومي، أن فوز الإمارات بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، كان متوقعاً، نظراً لسجلها الناصع في هذا المجال، ودورها المحوري في مسألة حل النزاعات، على غرار نزع فتيل النزاع بين الجارتين (إثيوبيا وإريتريا)، فضلاً عن دورها في ما يتعلق بتخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، إضافة إلى دورها القوي في الملف اليمني، وكذلك عديد من المبادرات، من بينها مبادرة وثيقة الأخوة الإنسانية، وغيرها الكثير من البصمات البارزة، التي تؤكد حقيقة التزام الإمارات بصون كرامة الإنسان وحقه في العيش في أمن وسلامٍ، وهي رسالة سامية، في واقع مضطرب، تلفه جملة من التحديات والتهديدات.

ويشير بيومي إلى دور الإمارات في العمل على حل عدد من الأزمات، عبر الحوار بين الأطراف المختلفة، اتساقاً مع نهج الدولة القائم على رعاية إرساء السلام والاستقرار في العالم، وهي تقدم بذلك نموذجاً يحتذى به عربياً وإسلامياً، مبرزاً حرص الدولة على لغة الحوار والسلام والتسامح، من أجل الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

ويوضح أنه نهج الدولة في دعم وإرساء السلام، هو نهج متوارث منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، موضحاً أن هذا النهج يظهر بقوة في المحافل الدولية المختلفة، والتي دائماً ما نرى فيها الإمارات مدافعاً قوياً عن قيم السلام والحلول السلمية.

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