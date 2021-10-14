مفكر مصري لـ«البيان»: فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان فخر لكل العرب

المصدر: القاهرة - محمد خالد

أثنى المفكر السياسي المصري د. عبد المنعم سعيد على فوز الإمارات بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، مؤكداً أنه فخر لكل العرب، لا سيما أن «العالم العربي مستهدف، وهناك من المواقف الغربية ما تسعى للتقليل من الجهود العربية في مجالات مختلفة، من بينها ما يتعلق بالإغاثة».

ويلفت سعيد إلى الجهود، التي تبذلها الإمارات فيما يتعلق بمجال الإغاثة الدولية والإنقاذ، والمنجزات المحققة في هذا الصدد، موضحاً أن الإمارات «متداخلة بقوة وفعالية في مجالات حقوقية مباشرة، وهو ما يظهر على سبيل المثال في ملفات مثل الأخوة الإنسانية والعلاقة بين الأديان وحوار الأديان».

ويردف المفكر المصري قائلاً: «الإمارات بلد التسامح والمحبة، وهو ما تعبر عنه وجود دور عبادة مختلفة»، مثمناً جهود الدولة في المجالات الحقوقية، ومؤكداً استحقاقها التمثيل في المحافل الدولية ذات الصلة.

تضرب الإمارات- سواء داخلياً وحتى على مستوى علاقاتها ومواقفها ومبادراتها الإقليمية والدولية- أنموذجاً للتسامح وقبول الآخر، وتنعم بحالة من السلام الداخلي، التي تُميز الدولة وتشتهر بها، ويظهر بوضوح مدى قوة وفعالية الدور الإماراتي في ملف إرساء السلام في المنطقة، والسعي لنزع فتيل عديد من الأزمات المختلفة، جنباً إلى جنب والمساعدات الإنسانية، التي تقدم الدولة من خلالها يد العون للمتضررين في كثير من البلدان جراء الأزمات المختلفة والنزاعات، في دور إنساني ليس غريباً على الإمارات صاحبة الأيادي البيضاء، والجهود الإنسانية اللامحدودة.

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