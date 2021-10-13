الإمارات تؤكد أهمية توحيد جهود مكافحة الإرهاب

المصدر: نور سلطان - وام

شاركت الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع الوزاري السادس لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا» الذي انعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان، إذ أكدت أهمية توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب، وتنسيقها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قارة آسيا.

وترأس وفد الإمارات إلى أعمال الاجتماع الذي اختتم أعماله، أمس، معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، الذي قال في كلمة الدولة أمام الاجتماع، إنه يجب أن تسعى منطقتنا للتغلب على الصعوبات والتوترات المتزايدة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وحل النزاعات، وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي، وتوطيد السلام، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التسامح، والتفاهم المتبادل. وشدد معاليه، على أهمية «إكسبو 2020 دبي»، الذي تستضيفه دولة الإمارات منبراً لتواصل العقول، وتجمعاً لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الدولية.

وبشأن الوضع الراهن في أفغانستان، أكد معالي أحمد الصايغ، الحاجة الماسة لتعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والشباب، ولتطوى صفحات المعاناة لمصلحة السلام والازدهار، مشيراً إلى أنّ هذا العام يعد مرحلة مهمة مع سعي دول العالم إلى التصدي لجائحة كوفيد 19، وتأمين سلاسل الإمداد لشعوبها، والسعي إلى التعافي من الجائحة صحياً واقتصادياً وأمنياً.

وأوضح معاليه، أنه في إطار عملها الدؤوب والمستمر في دعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انتشار «كوفيد 19»، قدمت الإمارات المساعدات الطبية والغذائية للعديد من الدول بهدف دعم جهودها في احتواء الجائحة.

وشدّد معاليه في ختام كلمته، على أهمية تكثيف التعاون لنشر التسامح، ولبناء مجتمعات متعايشة سلمياً، عبر التصدي لخطاب الكراهية، مؤكّداً أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف. وضم وفد الإمارات إلى المؤتمر كلاً من: الدكتور محمد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى كازاخستان، وخالد العامري، مدير إدارة غربي آسيا في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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