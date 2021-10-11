السعودية تتخذ قراراً حاسماً تجاه الطلاب غير المحصَّنين بلقاح كورونا

المصدر: البيان

اتخذت المملكة العربية السعودية، اليوم، قراراً حاسماً تجاه الطلاب غير المطعَّمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقررت وزارة التعليم السعودية إحالة غير المحصَّنين بجرعتي اللقاح إلى الانتساب، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري عبر حسابه الرسمي في «تويتر».

كانت المملكة قد سجَّلت، اليوم، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى وفاة 3 حالات مصابة بالوباء.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، عن تعافي 52 حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 536,678 حالة.

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