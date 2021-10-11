"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير إسرائيل لدى الإمارات

المصدر: وام

تسلم سعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد سعادة أمير حايك، سفير دولة إسرائيل الجديد المعين لدى دولة الإمارات.

وتمنى سعادته التوفيق والنجاح لسعادة أمير حايك في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

من جانبه أعرب سعادة أمير حايك عن سروره بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

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