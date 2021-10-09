العمانيون يد بيد لإزالة مخلفات «شاهين»

المصدر: مسقط - العمانية

تواصلت الجهود الشبابية والأعمال التطوعية والميدانية التي تقوم بها الفرق التطوعية والأهلية من مختلف ولايات «محافظات» سلطنة عمان، السبت، ولليوم الثاني على التوالي في مناطق ولايتي السويق والخابورة وقراهما بمحافظة شمال الباطنة، المتأثرات بالحالة المدارية شاهين من خلال المشاركة في فتح بعض الطرق والمسارات بين البيوت.

وقال سيف بن محمد الشكيلي المدير العام المساعد للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة مساعد مشرف قطاع الإغاثة والإيواء باللجنة الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بمحافظة شمال الباطنة: إن الفرق التطوعية المشاركة تقوم بالكثير من الأعمال الميدانية مثل: تنظيف البيوت والمساجد وأماكن العبادة والأفلاج، وكذلك يشاركون في توزيع المؤن والمواد الأخرى بالتعاون مع الجيش السُّلطاني العُماني والجهات المشاركة الأخرى.

وحول الأعمال التي يقوم بها قطاع الإغاثة والإيواء، والتي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، أوضح الشكيلي أن هذه الأعمال تقوم على أسس توفير وسائل المعيشة الأولى للمنازل والأسر المتضررة نتيجة الحالة الجوية «شاهين» ويتم توزيع المؤن والمواد الغذائية والأشياء الأخرى إلى كافة البيوت المتضررة. وأضاف: «واجهنا صعوبة في الوصول إلى بعض البيوت، ولكن تم الوصول إليها وتوفير كافة المتطلبات اللازمة».

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