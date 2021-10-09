الإمارات تدين بشدة تفجير مسجد في قندوز الأفغانية

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي استهدف مسجداً في ولاية قندوز الأفغانية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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