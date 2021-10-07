السعودية.. إيقاف 271 مواطناً ومقيماً بتهم الفساد

المصدر: البيان

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، خلال شهر صفر 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها مـن خـلال عمل (10329) جولة رقابية.

وأعلنت الهيئة عن التحقيق مـع (639) متهماً في قضايا إداريـة وجنائية، وإيقاف (271) مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحـة، العـدل، المالية، الشـؤون البلدية والقرويـة والإسكان، البيئة والمياه والزراعـة، المـوارد البشرية والتنمية الاجتماعيـة) و(هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد، هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك)؛ لتورطهـم بتهـم (الرشـوة، استغلال النفـوذ، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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