باحترافية عالية سلطنة عُمان تتجاوز "شاهين"

المصدر: مسقط - البيان، العمانية

تمكنت سلطنة عُمان من تجاوز الإعصار شاهين وتأثيراته، بما اتخذت من إجراءات وتحوّطات، قلّلت من آثاره، إلى أن تلاشت مخاطره.

وبذلت السلطنة جهوداً جبّارة للحد من تأثيراته وتنفيذ عمليات بحث أسفرت عن إنقاذ أرواح الكثيرين.

وأعلن المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة في سلطنة عمان، انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية شاهين.

وأكدت وكالة الأنباء العمانية، تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة، بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية، وتلاشيه تدريجياً، فيما يستمر البحر متوسط الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

ونبّه المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة إلى استمرار هطول أمطار رعدية متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة مع استمرار جريان الأودية، داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

وثمنت هيئة الطيران المدني في عمان، الجهود المبذولة من قبل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة الأخرى، وتجاوب المواطنين والمقيمين مع التقارير والتحذيرات الصادرة عنها.

وواصل سلاح الجو العُماني، عمليات بحث وإنقاذ واسعة في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، اللتين تضررتا من الإعصار، إذ ينفّذ عمليات بحث وإنقاذ لعدد من العوائل المحتجزة في عدد من مناطق وقرى محافظتي شمال وجنوب الباطنة، بعدما حجزتها المياه في منازلها بسبب جريان الأودية والشعاب جراء الحالة المدارية. ويبذل سلاح الجو، جهوداً جبّارة لنقل مواد تموينية وغذائية للمواطنين والمقيمين في المناطق المتضرّرة.

وأظهر مقطع فيديو، قيام الطائرات بعملية إنقاذ مواطنين، قبل نقلهم إلى المراكز الطبية للاطمئنان على صحتهم.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ما تزال مستمرة. إلى ذلك، ذكر المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، على حسابه الرسمي على «تويتر»، أنّه سجل سبع وفيات جديدة جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة شاهين.

كما قامت السلطنة بفتح الطرق وإزالة الأتربة والصخور العالقة بها والأضرار التي لحقت بالطرقات العامة بوادي بني خالد من جراء الحالة المدارية. وتبذل سلطنة عمان جهوداً جبارة لإزالة تأثيرات الأمطار المصاحبة للحالة المدارية، من فتح الطرق المتضررة والتخلّص من التجمعات المائية وإزالة الأتربة ومخلفات الأشجار من الشوارع وشفط المياه من البرك المائية وإصلاح عدد من الطرق.

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