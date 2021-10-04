«شاهين» يودي بـ3 أشخاص في عُمان ويتحوّل إلى عاصفة مدارية

المصدر: عواصم - وكالات

قالت هيئة الأرصاد العمانية إن تصنيف الإعصار المداري «شاهين» انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة مساء أمس.

وقالت في بيان «دخول مركز الإعصار المداري شاهين بين ولايتي المصنعة والسويق، وانخفاض تصنيفه إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز 63-55 عقدة/116-102 كيلومتراً».

وكان الإعصار أودى بحياة ثلاثة أشخاص بينهم طفل جرفته المياه، على ما أعلنت السلطات العمانية. وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في السلطنة، إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت «شخصين من تحت الأنقاض وهما مفارقان للحياة» في محافظة مسقط. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن القتيلين عاملان آسيويان، وقد قُتلا عندما انهار تل على منطقتهما السكنية في منطقة صناعية. وسبق ذلك الإعلان عن أن طفلاً فُقد في وقت سابق «في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار».

وعلقت بعض الرحلات الجوية من مطار مسقط الدولي وإليه بسبب الإعصار، بحسب تغريدة لمطارات عُمان «تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر» للأجواء المناخية. وذكر بيان مشترك لهيئات الإنذار المبكر، والأرصاد، والطيران المدني أنه تم رصد مركز العاصفة على بعد نحو 60 كيلومتراً من مسقط، مشيراً إلى أنها مصحوبة برياح سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة أو أكثر.

وتشهد سواحل المحيط الهندي وبحر العرب، خلال الأيام الماضية، إعصاراً مدارياً شديداً تسبب في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات وفي ارتفاع الأمواج بين 8 و12 متراً، وستصل سرعة الرياح في ذروتها إلى 150 كيلومتراً في الساعة.

وأصدرت السلطات العمانية تحذيراً لسكان الحدود والسواحل البحرية المعرّضة لمرور الإعصار، وأمرت بإخلاء المنازل فوراً، والانتقال إلى مراكز الإيواء.



5 صيادين

أعلنت السلطات الإيرانية أمس، عن فقدان خمسة صيادين جراء إعصار «شاهين» الذي اجتاح المناطق الساحلية جنوب شرقي إيران.

وقال مساعد شؤون صيد الأسماك في الدائرة العامة للثروة السمكية بمحافظة سيستان وبلوجستان، عطاء الله رئيسي قوله إن لنشين للصيد كان على متنهما 16 صياداً ضربهما الإعصار ما أدى إلى غرقهما. وأضاف أن 11 صياداً وصلوا إلى الساحل فيما لا يزال خمسة في عداد المفقودين. طهران - د.ب.أ

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