الأرصاد العمانية: خفض تصنيف الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية

المصدر: البيان

قالت هيئة الأرصاد العمانية إن تصنيف الإعصار المداري شاهين انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة مساء اليوم الأحد.

وقالت في بيان "دخول مركز الإعصار المداري شاهين بين ولايتي المصنعه والسويق وانخفاض تصنيفه إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز 55-63 عقدة/102-116 كيلومترا".

وأكدت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن عين الإعصار المداري شاهين ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدا.

وأضافت الوكالة أن الإعصار صاحبته رياح شديدة بلغت سرعتها على جدار الإعصار ما بين 120 و150 كيلومترا في الساعة.

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