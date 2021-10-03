وفاة آسيويين جراء انهيار جبل على سكن عمال في عُمان

المصدر: البيان

أعلنت وكالة الأنباء العمانية عن انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية "شاهين".

وكانت السلطات العمانية أعلنت في وقت سابق اليوم وفاة طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط جراء الإعصار /شاهين/ الذي تستمر شدته حتى وقت متأخر من الليل.

يذكر أن مراكز الإيواء بولايتي لوى وشناص بمحافظة شمال الباطنة في عمان استقبلت 600 شخص موزعين على 10 مراكز مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة من مواد عينية وإعاشة.

كما استقبلت مراكز الإيواء بولاية بركاء عددًا من الأسر كإجراء احترازي لتفادي التأثيرات المتوقعة من الحالة المدارية.

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