المصدر: البيان

إعصار شاهين يؤجل الرحلات من وإلى مطار مسقط

قررت سلطنة عمان تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار العاصمة مسقط، حتى مساء الأحد أو إشعار آخر بسبب العاصفة المدارية شاهين.



وقالت الأرصاد العمانية توجد حاليا رياح قوية إلى شديدة السرعة تتجاوز 45 عقدة على محافظة مسقط تتزايد حدتها مع اقتراب جدار الإعصار شاهين.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان أن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة مركز الإعصار المداري شاهين يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا.

وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة (116 كم ساعة) ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح اليوم الأحد وتكون مصحوبه برياح شديدة السرعة ( 40 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جدا ( 200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة وسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية وقد تنأثر محافظتي مسندم و شمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة ( 30 إلى

80 ملم) ورياح متوسطة إلى نشطة (15 – 25 عقدة ) ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8-12 مترا، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2 -3 أمتار) .

وتهيب هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية

والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

كما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان الشقيقة أن محافظة مسقط تشهد أمطارًا شديدة الغزارة جراء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية (شاهين) مع نزول وادي عدي ووادي الخوير وتوقع نزول معظم أودية محافظة مسقط، وتهيب الجهات المختصة بالجميع ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة.

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