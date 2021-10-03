7 مناطق بالسعودية تتأثر بالإعصار شاهين

المصدر: البيان

قال المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية في أحدث توقعاته حول إعصار "شاهين" المتجه حاليا إلى عُمان إن هناك احتمالية لتأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر بالحالة المدارية خلال الـ 48 ساعة القادمة، وذلك من خلال هطول أمطار لعدة أيام تشمل 7 مناطق، وتبدأ من يوم الاثنين القادم.

ووفق صحيفة الوطن السعودية فقد ذكر المركز أن آخر المستجدات تشير إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية شاهين، حث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام، على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.

ومن ثم تمتدّ الأمطار لتشمل مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.

وأشار المركز إلى أن التأثيرات المباشرة للعاصفة شاهين تشمل بحر عمان وأجزاء من سلطنة عمان والإمارات العربية، وتتضمن أمطارًا شديدة الغزارة ورياحًا شديدة السرعة وارتفاعًا في الأمواج.

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