آخر تطورات الحالة المدارية في سلطنة عمان .. تحديث مستمر

المصدر: البيان

أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان أن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة مركز الإعصار المداري شاهين يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا.

وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة (116 كم ساعة) ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح اليوم الأحد وتكون مصحوبه برياح شديدة السرعة ( 40 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جدا ( 200

إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة وسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية وقد تنأثر محافظتي مسندم و شمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة ( 30 إلى

80 ملم) ورياح متوسطة إلى نشطة (15 – 25 عقدة ) ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8-12 مترا، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج

على بقية سواحل السلطنة (2 -3 أمتار) .

وتهيب هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية

والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

كما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان الشقيقة أن محافظة مسقط تشهد أمطارًا شديدة الغزارة جراء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية (شاهين) مع نزول وادي عدي ووادي الخوير وتوقع نزول معظم أودية محافظة مسقط، وتهيب الجهات المختصة بالجميع ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة.

كما أعلنت قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس: حي الوزارات / و مقابل طريق جامع السلطان قابوس الأكبر / و على مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واستخدام مسارات بديلة.

وأكدت ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الزاهية بولاية مطرح جراء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية (شاهين)؛ حيث جرى توجيه المواطنين والمقيمين بالصعود إلى أعلى منازلهم.

إلى ذلك أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أن فرق الإنقاذ تستجيب لـ (9) بلاغات حول احتجاز أشخاص بمركباتهم بمحافظة مسقط نتيجة الأمطار الغزيرة الناتجة عن تأثيرات الحالة المدارية / شاهين/ وتمكنت من إنقاذ (25) شخصاً وجميعهم بصحة جيدة.

وطمئنت اللجنة المشتركين بأن كميات المياه المنتجة كافية لتغطية الاستهلاك الحالي داعية إلى الترشيد في استهلاك المياه.

وتمكنت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ عدد 7 أشخاص جراء دخول مياه الأمطار بمنزلهم بولاية مطرح وهم بصحة جيدة.

من جانبها دعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تدعو المزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة خلايا النحل والمواشي، داعية الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وعدم الاقتراب من السدود.

ودعت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لعدم المجازفة في عبور الوديان

وشددت على ضرورة تجنب استخدام الطرق بمحاذاة الطريق الساحلي الممتد من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة.

وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إخلاء مستشفى النهضة تحسبا لأي ارتفاع لمنسوب المياه في قادم الوقت، و إخلاء المنطقة التجارية بالقرم والمنازل المحيطة بها التي قد تتأثر من جراء ارتفاع منسوب المياه.

ويهيب المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة أخذ الحيطة و الحذر والبقاء في المنازل تحسباً لهطول مزيداً من الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة.

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