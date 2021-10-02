"الأرصاد السعودي" يكشف عن تأثير إعصار "شاهين" على المملكة

المصدر: البيان

​أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية اليوم السبت آخر المستجدات للحالة المدارية «شاهين» في بحر العرب وتأثيرها على المملكة.

وصنف المركز الحالة المدارية بـ"إعصار مداري من الدرجة الأولى" بسرعة 110 - 130 كلم/ساعة (60 - 70 عقدة)، ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بأن تتحول الحالة المدارية إلى عاصفة مدارية بسرعة 100 - 110 كلم/ساعة (54 - 60 عقدة)، وتكّون منخفض جوي الإثنين المقبل يتسبّب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض وتمتد إلى مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

في حين أن التوقعات خلال الـ48 ساعة القادمة تفيد بتصنيفها «منخفض مداري عميق» بسرعة 55 - 60 كلم/ساعة (30 - 33 عقدة) والتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز