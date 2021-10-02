بداية ظهور تأثير الإعصار شاهين في بحر عمان

المصدر: البيان

أكد المركز الوطني للأرصاد أن العاصفة المدارية "شاهين" تعمقت صباح اليوم، وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، في منطقة شمال بحر العرب، حيث وصلت سرعة الرياح حول مركزه 120 – 130 كم/س.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع أن تضعف الحالة تدريجيا خلال 24 ساعة القادمة لتصل لعاصفة مدارية مع اقترابها من سواحل بحر عمان.

وذكر موقع "طقس العرب" أن الساعات الأخيرة شهدت بداية ظهور عين الإعصار "شاهين"، ودخول مركز الحالة المدارية إلى بحر عُمان.

وكانت هيئة الأرصاد العُمانية، قد أصدرت اليوم السبت، تنبيها ثانيا حول آخر مستجدات الحالة المدارية "شاهين"، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات الحكومية.

وأكدت استمرار تدفق السحب، التي تتخللها سحب ممطرة، على أجزاء من سواحل بحر عُمان على أن تمتد تدريجياً لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.

وطالبت بعدم ارتياد البحر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة المجاورة للسواحل، حيث إن بعض أجزاء من بحر عُمان شهدت ارتفاعًا في موج البحر تزامنًا مع اقتراب الحالة المدارية.

وبدأت ملامح وتأثيرات العاصفة المدارية "شاهين" تتضح على الأرض بعد هيجان البحر، واشتداد الرياح، وهطول الأمطار في بعض مناطق سلطنة عُمان.

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