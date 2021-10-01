بايدن للملك سلمان: علاقاتنا حجر الزاوية لأمن المنطقة

المصدر: (الرياض- وكالات)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة على متانة العلاقات بين البلدين. ونقل موقع «العربية.نت» عن بايدن تأكيده أن العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، مشيداً بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود.

كما تطلع الرئيس الأمريكي لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس». وكانت السعودية والولايات المتحدة دعتا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، وأكدتا أهمية مشاركة الحوثيين بحُسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء الاثنين، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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