"الوطني الاتحادي" يشارك في الاجتماع الدوري الـ15 لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية

المصدر: وام

شارك - نيابة عن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي - سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني، في الاجتماع الدوري الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد " عن بعد " برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية.

كما شارك في الاجتماع أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية سعادة كل من سهيل نخيره العفاري رئيس المجموعة، وخلفان النايلي الشامسي، وصابرين اليماحي، ويوسف عبدالله البطران الشحي، كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأعرب معالي صقر غباش في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعادة حمد الرحومي عن عظيم التقدير والامتنان لمعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس الاجتماع الدوري الخامس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون ، رئيس مجلس الشورى السعودي لجهوده الطيبة في الإعداد لأعمال هذا الاجتماع، ونقل لمعاليه تهنئة المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91، متمنين للمملكة - قيادةً وحكومةً وشعباً ومجلساً - كل الخير والرفعة والتقدم.

كما تقدم معاليه بجزيل الشكر والتقدير لمعالي فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة على ما بذلته أبان فترة رئاستها من جهود صادقة ومخلصة لتعزيز مسيرة التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية، وعبر عن شكره وتقديره لمعالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعضاء الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لجهودهم الحثيثة والفاعلة في التحضير المتميز لأعمال هذا الاجتماع ونجاحه.

وحسب جدول أعمال الاجتماع تم الاطلاع على تقرير معالي رئيس الاجتماع الدوري الرابع عشر، وعلى عمل اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية، والمواضيع الخليجية المشتركة، والتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية.

ووافق المشاركون في الاجتماع على تبني موضوع "السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مواجهة تداعيات التغير المناخي"، المقترح المقدم من مجلس الشورى السعودي والمجلس الوطني الاتحادي بعد أن تم دمجه.

كما أكد المشاركون على أهمية التنسيق لعقد اجتماع بين المجالس البرلمانية الخليجية والبرلمان الأوروبي، وتعزيز التواصل مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية.

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