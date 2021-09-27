الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف السعودية

المصدر: عدن - البيان الرياض - د.ب.أ

أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة بدون طيار مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحضّت الوزارة، المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أنّ استمرار هذه الهجمات يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي الميليشيا لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها صفاً واحداً ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان، أن أمن الإمارات العربية المتحدة، وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

اعتراض وتدمير

وأعلن تحالف دعم الشرعية، في وقت سابق أمس، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة، فيما استهدفت الميليشيا مدينة مأرب بصاروخين بالستيين، سقط أحدهما بالقرب من مخيم للنازحين.

وأكد التحالف في بيان، أنه «يتم اتخاذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني»، مُشيداً بكفاءة الدفاعات الجوية، التي أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا الحوثية.

صاروخان

في الأثناء، استهدفت ميليشيا الحوثي مدينة مأرب بصاروخين بالستيين، سقط أحدهما بالقرب من أحد مخيمات النازحين في المدينة، التي تحتضن أكثر من مليون نازح، كما قتل أربعة مدنيين وجرح أكثر من 12 عندما استهدفت الميليشيا بصاروخ باليستي احتفالاً للسكان في مديرية ميدي على ساحل البحر الأحمر التابعة لمحافظة حجة غرب البلاد.

وذكرت مصادر محلية وسكان لـ«البيان»، أن ميليشيا الحوثي استهدفت بصاروخين بالستيين حي كرى التابعة لمديرية الوادي بمحافظة مأرب، المنطقة التي يوجد في نطاقها منزل محافظ مأرب سلطان العرادة ومخيم للنازحين، وقالت، إن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مخيم للنازحين في المنطقة ذاتها مخلّفاً عدداً من المصابين.

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