تدمير مفخختين حوثيتين باتجاه السعودية

المصدر: (الرياض - واس)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة. وقال التحالف، في بيان صحافي، إنّ استمرار التصعيد الحوثي العدائي يتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وكانت الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت أمس الجمعة طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها. كما دمرت الدفاعات السعودية مساء الخميس، مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخاً باليستياً، الخميس.

وفي الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، تزامناً مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، عن طريق المبعوث الأممي الجديد هانز جرودنبرج. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن هناك تصعيداً حوثياً متعمداً لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفاً إن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي. وأضاف بالقول: «نتابع النشاط الحوثي العدائي وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية».

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