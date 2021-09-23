الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية إزاء إرهاب الحوثي

المصدر: أبوظبي - وام- عدن - البيان

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

حماية المدنيين

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو ‫خميس مشيط (جنوبي غرب) المملكة. وقال التحالف في بيان صحافي أمس، إنه «يتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ويتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين».

وكان التحالف أعلن الثلاثاء، «اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية». وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، تزامناً مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، عن طريق المبعوث الأممي الجديد هانز غرودنبرغ.

تقدّم بشبوة

يأتي هذا في وقت تحقق الشرعية تقدماً في محافظة شبوة، حيث استعادت 4 مواقع في غرب المحافظة كانت ميليشيا الحوثي سيطرت عليها في مديرية عسيلان. وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش استعادت منطقة الصفراء والسويداء والسليم والعلم في ظل تقدم مستمر للجيش وفرار جماعي لعناصر الميليشيا التي تسللت إلى مديريتي بيحان وعسيلان.

وفي الساحل الغربي أسقطت دفاعات القوات المشتركة، طائرتين مسيرتين تابعتين للميليشيا جنوبي الحديدة غربي اليمن. وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه أسقط مسيرة حوثية تحمل قنابل حاولت التحليق فوق مواقع عسكرية غرب مدينة حيس وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

وأسقطت القوات المشتركة طائرة مسيرة ثانية تحمل قنابل حاولت التحليق فوق منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

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