التحالف يدمر «مفخخة» حوثية أطلقت تجاه السعودية

المصدر: عدن - البيان الرياض - وكالات

فيما تستمر ميليشيا الحوثي في استهداف أراضي المملكة العربية السعودية، يكثّف المجتمع الدولي من تحركاته بهدف التوصّل إلى وقف لإطلاق النار. وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط.

وأكّد التحالف، اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأضاف التحالف أن «كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

اعتراض

وكان التحالف أعلن أواخر الشهر الماضي، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت شن هجوم على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية. وأشار التحالف وقتها إلى أن محيط المطار شهد «تناثر الشظايا» من جراء اعتراض الطائرة. وتواصل ميليشيا الحوثي تصعيدها العسكري باتجاه محافظة مأرب وشبوة وفي الساحل الغربي واستهداف الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة.

وواصلت الميليشيا رفضها لخطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة وتمسكت بالشروط المسبقة للقبول بها، كما واصلت التصعيد الميداني، حيث هاجمت مواقع القوات الحكومية في أطراف محافظة شبوة مع محافظة البيضاء، واستمرت المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية في جبهات غرب محافظة مأرب، كما واصلت استهداف التجمعات السكنية في مديريتي حيس والتحيتا جنوب محافظة الحديدة.

تحركات دولية

في الأثناء، كثف المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن تحركاتهما في عواصم المنطقة بهدف الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفيما عقد مبعوث الأمم المتحدة هانز غروندبورغ أول لقاء له مع ممثلي ميليشيا الحوثي في مسقط، بعد يومين على اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين اليمنيين وتحالف دعم الشرعية، عاد المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ إلى الرياض مجدداً بعد يومين من مغادرته المدينة برفقة المبعوث الأممي، حيث يعملان من أجل إزالة العوائق التي وضعتها ميليشيا الحوثي أمام القبول بخطة الأمم المتحدة لوقف الحرب.

وفيما لم يتضح نتائج اللقاء الذي عقده غروندبورغ مع مفاوضي الميليشيا، عقد المبعوث الأمريكي لقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، وبحثا المستجدات على الساحة اليمنية وما تقدمه المملكة من دعم للأعمال الإنسانية في اليمن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

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