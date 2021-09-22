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    أرﻗﺎم اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ 50 ﻋﺎﻣـﺎً

    محطات ذهبية في حفظ الأمن والاستقرار

    المصدر:
    • إﻋﺪاد: ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ - ﻏﺮاﻓﻴﻚ: ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮﻋﺒﻴﺪة
    التاريخ:

     ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻻﺣﺘﻔﺎﻻت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻴﻮﺑﻴﻞ اﻟﺬﻫﺒﻲ، أﻧﺸﺄت » اﻟﺒﻴﺎن « ﻣﺆﺷﺮ »ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ« ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

    وﻳﻀﻲء ﻣﺆﺷﺮ »ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ« ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول اﻷﻓﻀﻞ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ، وﻟﺘﺒﻘﻰ راﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺧﻔﺎﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻵﺑﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن، وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة إﻟﻰ إﻧﺠﺎزات ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻳﺤﺘﺬى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.

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