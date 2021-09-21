محمد بن زايد: الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة

المصدر: البيان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91».

وتمنى سموه للمملكة دوام التقدم، مؤكداً الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز