محمد بن راشد يهنئ المملكة العربية السعودية بيومها الوطني

المصدر: البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال سموه عبر تويتر: كل عام والمملكة وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان، اليوم الوطني السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعاً، مناسبة نجدد فيها الأخوة، ونرسخ فيها المحبة، وننطلق منها نحو مستقبل أفضل وأجمل لشعبين يجمعهما طموح لا يحده حدود.

#محمد_بن_راشد: كل عام والمملكة وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان، #اليوم_الوطني_السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعاً، مناسبة نجدد فيها الأخوة، ونرسخ فيها المحبة، وننطلق منها نحو مستقبل أفضل وأجمل لشعبين يجمعهما طموح لا يحده حدود@HHShkMohd#معاً_أبداً#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RRzta0JhN8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 21, 2021

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