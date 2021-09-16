تدمير مسيّرة أطلقها الحوثي على مطار أبها

المصدر: عدن - البيان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو مطار أبها الدولي، فيما أحبطت القوات الحكومية هجوماً كبيراً للميليشيا في محافظة البيضاء، ونقل التلفزيون السعودي عن بيان التحالف، إن «انتهاكات الميليشيا الحوثية جسيمة طبقاً للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين». وأضاف: «نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية».

من جهتها، ذكرت القوات الحكومية في اليمن أنها وبمساندة من المقاومة الشعبية تصدت لهجوم كبير شنته ميليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء. وكشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي أن الميليشيا كانت تستهدف من هجومها على ميناء المخا مطلع الأسبوع تدمير الميناء بشكل كامل.

وذكرت مصادر أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر هجوم الميليشيا، في جبهة ناطع، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وانتهت المواجهات بفرار الميليشيا بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح وإحراق عدد من آلياتها بنيران.

محاولة اختراق

وفي مأرب، ذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيا حاولت من جديد تحقيق أي اختراق باتجاه مواقع القوات الحكومية في جبهات غربي المحافظة التي تشهد معارك عنيفة متواصلة دخلت أسبوعها الثاني، وأنها استقدمت تعزيزات كبيرة من جبهات الساحل الغربي ونقلتها إلى غربي وجنوبي المحافظة بعد أن عجزت عن تحقيق أي تقدم في ذلك الهجوم الذي بدأ بالتزامن مع بدء المبعوث الأممي الجديد تسلم مهام عمله.إلى ذلك، عرض عضو قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي العميد صادق دويد نتائج التحقيقات في جريمة اعتداء ميليشيا الحوثي على ميناء المخا باستخدام الصواريخ الباليستية والطيران المسير مطلع الأسبوع الجاري.

وقال إنها استهدفت الميناء بقصف كثيف طال جميع منشآت الميناء ورصيفه ومخازنه ومكاتب موظفيه والمراكب التجارية الراسية فيه وذلك في ذروة الدوام الوظيفي. وأضاف «تمكنا من إفشال هذه الجريمة البشعة ومنعها من تحقيق أهدافها عبر تفعيل الدفاع السلبي والإمكانات المتواضعة في الدفاع الجوي وتحييد معظم أهداف هذه الجريمة».

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