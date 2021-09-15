سفير البحرين لدى إسرائيل: السلام خيارنا الاستراتيجي

المصدر: (تل أبيب - بنا)

أكد سفير البحرين لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، أن السلام هو خيار المملكة الاستراتيجي، مؤكداً أن القيادة الحكيمة في البحرين تؤمن أن الحوار والتفاهم وبناء الثقة هي مبادئ سامية وأسس رئيسة لتحقيق التعاون بين الأمم والشعوب، وقد التزمت بها بلاده في علاقاتها مع دول العالم على امتداد تاريخها العريق.

واستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس، الجلاهمة، الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى إسرائيل.

ورحب هرتسوغ بالجلاهمة، معرباً عن مشاعر الود والاحترام لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى على خطوته الشجاعة بعقد سلام مع إسرائيل تحت إطار اتفاق إبراهيم.

من جانبه، أعرب الجلاهمة عن فخره بما حظي به من لدن الملك حمد بن عيسى، من شرف كبير بأن يكون أول سفير للبحرين لدى إسرائيل، بعد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين في أعقاب التوقيع على إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهيم في واشنطن في 15 سبتمبر 2020م، وهي خطوة تاريخية شجاعة، سوف يكون لها مردودها الإيجابي على العلاقات الثنائية وعلى عموم هذه المنطقة التي تتطلع شعوبها إلى السلام والاستقرار والازدهار.

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