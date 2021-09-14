تدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه السعودية

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة، فيما قُتل 6 عناصر من صفوف الميليشيا، وجرح العشرات، في معارك عنيفة على جبهتين بمحافظة الحديدة.

وأكد التحالف في بيان أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة، مضيفاً أن «القوات تتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، التي تشنها الميليشيا الحوثية».

معارك

في الأثناء، قتل ستة عناصر من صفوف الميليشيا وجرح العشرات، في معارك عنيفة على جبهتين في محافظة الحديدة، وخاضت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي معارك شرسة في جبهتي «الفازة» التابعة إدارياً لمديرية التحيتا و«حيس» في الريف الجنوبي للمحافظة المطلة على البحر الأحمر، والمشمولة باتفاق أممي. وقالت القوات المشتركة، في بيان، إن ستة عناصر من صفوف الميليشيا قتلوا، وجرح آخرون أثناء محاولتهم التسلل إلى الخطوط الأمامية لجبهة الفازة بالتحيتا.وكان أحد المدنيين لقي حتفه وأصيب آخر، أول من أمس، بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في مديرية خب الشعف، شرق محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي، إن لغماً حوثياً انفجر في الطريق العام الرابط بين منطقة اليتمة ومحافظة مأرب المتاخمة للجوف، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريح من المدنيين.

نزع ألغام

في سياق آخر، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، نزع 1184 لغماً وذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر. وقال مسام في بيان، إن الفرق الميدانية نزعت منذ بداية الشهر وحتى العاشر منه 2679 لغماً. وأوضح أن فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 279874 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.وبموجب الإعلان الجديد ارتفع أعداد الألغام، التي نزعها البرنامج منذ تدشين عمله في اليمن عام 2017 إلى 273954 لغماً.

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