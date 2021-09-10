في إطار الجسر الجوي الإنساني.. وصول طائرة المساعدات الإماراتية السابعة إلى أفغانستان

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم سابع طائراتها الإغاثية للشعب الأفغاني الشقيق، محملة بمساعدات غذائية وطبية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لتقديم كامل العون للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الصعبة، وما تعانيه كثير من فئات المجتمع من النقص في الدواء والغذاء خاصة فئات النساء والأطفال وكبار السن.

وتؤكد دولة الإمارات عزمها على مواصلة دعم الشعب الأفغاني بمختلف أطيافه من خلال استمرار رحلات المساعدات الجوية ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم تدشينه بناء على توجيهات القيادة الرشيدة .

ومن المتوقع استفادة قرابة 300 ألف شخص من هذه المساعدات الإماراتية الإنسانية معظمهم من الأطفال والنساء.

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