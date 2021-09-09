السيسي: أمن مصر والخليج مرتبطان

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال الناطق في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس المصري، رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي، بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري، الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، ومساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وطلب الرئيس المصري، نقل تحياته للأمير نواف الصباح، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية- الكويتية والممتدة، عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، ما تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، وشدد السيسي على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

كما شهد اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التشاور إزاء القضايا على الساحتين العربية والإقليمية، لا سيما التطورات في كل من سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان.

وأشاد الرئيس المصري، بالدور المهم، الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات، التي تواجه الأمة العربية، فيما تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كل الدول العربية، وتعزيز أطر العمل العربي المشترك.

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