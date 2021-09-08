الإمارات تدعم موريتانيا بـ 100 ألف جرعة من لقاحات كورونا ومستلزمات طبية

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات طائرة إمدادات ومستلزمات طبية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحتوي على 100 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19" لدعمها في مكافحة واحتواء انتشار الفيروس، والمساهمة في تعزيز الحماية للطواقم الطبية وجميع فئات المجتمع الموريتاني الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس وصولا لمرحلة التعافي.

تعد طائرة الإمدادات هذه.. الخامسة من نوعها التي ترسلها دولة الإمارات إلى موريتانيا الشقيقة، وتضم إلى جانب اللقاحات 15 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.

وقال سعادة حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن دولة الإمارات وموريتانيا ترتبطان بعلاقات أخوية وتعاون واعد ومثمر في العديد من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.

وأضاف سعادته إنه حرصا من القيادة الرشيدة على تقديم كل أوجه الدعم للشعب الموريتاني الشقيق تم إرسال هذه الطائرة لدعم الجهود التي تبذلها موريتانيا في حماية شعبها من انتشار فيروس كوفيد-19 والسيطرة عليه، من خلال توفير اللقاحات اللازمة لتطعيم مختلف فئات المجتمع خاصة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس والإصابة به.

وأشار سعادته إلى أنه منذ أبريل 2020 أرسلت دولة الإمارات أربع طائرات إلى موريتانيا تحمل قرابة 35 طنا من المستلزمات الطبية واللقاحات.

يذكر أن دولة الإمارات أنشأت في يوليو الماضي مستشفى ميدانيا في نواكشوط "مستشفى محمد بن زايد" مجهزا بجميع المعدات الطبية والأدوية إلى جانب 200 سرير لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 2,250 طنا من المواد و المستلزمات الطبية الخاصة بجهود مكافحة فيروس كوفيد-19 إلى أكثر من 136 دولة.

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