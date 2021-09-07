محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع محمد بن سلمان مسيرة العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

جرى خلال الاتصال بحث مسيرة العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، واستعراض مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عددا من القضايا والمستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.

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