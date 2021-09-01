لجنة قطرية مصرية تلتئم في القاهرة

المصدر: (القاهرة - وكالات)

عقدت لجنة المتابعة القطرية المصرية، أمس، اجتماعها بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، ترأس الاجتماع من جانب مصر ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، ومن الجانب القطري علي بن فهد الهاجري، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية. وأشار البيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الملفات المُدرجة على جدول أعمال اللجنة، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة. وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذاً لما تم التوافق عليه في قمة «العلا» التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي.

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