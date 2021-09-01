سفير البحرين يبدأ مهامه في إسرائيل

المصدر: (تل أبيب - وكالات)

وصل أول سفير لمملكة البحرين لدى إسرائيل إلى مطار بن غوريون الدولي، أمس، حيث يعد وصول السفير والافتتاح الرسمي المقبل لسفارة مملكة البحرين في تل أبيب خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما، والتي كانت من أولويات، وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، ونظيره البحريني د. عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وتمثل سفارة مملكة البحرين في تل أبيب وسفارة إسرائيل في المنامة، دوراً مركزياً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تشكل علامة بارزة أخرى لرؤية اتفاقيات السلام الموقعة العام الماضي.

وفي وقت سابق قال السفير خالد الجلاهمة في تغريدة له على حسابه في «تويتر» باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: «يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل».

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