    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز آل سعود

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    نعى الديوان الملكي السعودي أمس الاثنين الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

    وذكر الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
    تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

    كلمات دالة:
    • الديوان الملكي،
    • جواهر بنت عبدالعزيز،
    • بيان
    طباعة Email
    ↑ أعلى