وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز آل سعود

المصدر: البيان

نعى الديوان الملكي السعودي أمس الاثنين الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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