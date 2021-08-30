‎الإمارات تدين استهداف الحوثيين قاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية و الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى و الجرحى.

و أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم و المبادئ الأخلاقية و الإنسانية.

و شددت الوزارة على أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي و استخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.. و حثت المجتمع الدولي على توحيد الجهود و اتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية لافساح الطريق أمام الوصول إلى حل سياسي شامل يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

و أعربت الوزارة في ختام بيانها عن خالص تعازيها لأهالي و ذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء و للجمهورية اليمنية حكومة وشعبا و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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