الإمارات وروسيا.. تعاون يعزّز فرص السلام الإقليمي

المصدر: (موسكو - وام)

أعرب سفير دولة الإمارات لدى روسيا، د. محمد أحمد الجابر، عن ثقته بأن التعاون بين دولة الإمارات وروسيا سيسمح بالاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات الجديدة في المجال الأمني، تعزيز فرص السلام والاستقرار الإقليميين، مشيراً إلى أن مثل هذه الظروف الدولية الصعبة تحتاج إلى تشكيل وتطوير آليات فعّالة تضمن الأمن الدولي.

وأكّد الجابر في تصريحات بمناسبة المنتدى العسكري التقني الدولي «الجيش -2021»، أنّ علاقات البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً في كل المجالات، بفضل حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أوسع، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات الاهتمام المشترك.

وأضاف: «منتدى الجيش -2021، في كوبينكا بالقرب من موسكو، له أهمية كبيرة لإظهار إنجازات المجمع الصناعي الدفاعي الروسي، والترويج لهذه المنتجات في السوق العالمية، ويعد فرصة فريدة للتعرف على الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية»، لافتاً إلى اهتمام الدولة بتطوير التعاون في هذا الاتجاه، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز