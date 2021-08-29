تدمير مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

دمّرت الدفاعات السعودية ليل الجمعة/ السبت، طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية. وأكد تحالف دعم الشرعية في بيان له في وقت مبكر من صباح أمس، استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وكان تحالف دعم الشرعية، قد أعلن فجر أول من أمس، أنّ الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وكان التحالف قد أعلن الأربعاء الماضي أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. وأكّد التحالف، أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وجميع الأعيان من أية محاولات عدائية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية. وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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