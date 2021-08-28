محمد بن راشد يلتقي وزير الخارجية الإيراني

المصدر: البيان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان، على هامش أعمال "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، والذي انعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة إقليمية ودولية، حيث ترأس سموه، وفد الإمارات، وتمنى سموه له النجاح في مهامه الجديدة.

وقال سموه عبر تويتر: «التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق».

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