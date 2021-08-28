محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات خلال انطلاق أعمال "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"

المصدر: وام

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في أعمال "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، والذي انعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة إقليمية ودولية، حيث ترأس سموه، وفد الدولة اثناء انطلاق المؤتمر الذي بحث مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التأكيد على دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب.

وقال معالي الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة: "نرفض أن يكون العراق منطلقا لأي تهديد لأي جهة"، مشيراً إلى أن القضاء التام على الإرهاب يتطلب مواجهة الظروف والبيئة الحاضنة له".

وأضاف معالي الكاظمي خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: "انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورة التعاون، وأن الإرهاب لن يجد له موضع قدم في العراق، مؤكداً أنه لا عودة للماضي أو المسارات غير الديمقراطية أو الحروب العبثية، وأن ما يجمع شعوبنا أكثر مما يفرقها"، لافتاً في السياق ذاته إلى أهمية دعم كل الأطراف والجيران في ملف إعادة إعمار العراق.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفد رفيع المستوى ضم: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسالم عيسى القطام سفير الدولة لدى الجمهورية العراقية.

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