الكويت تنفي ما تداولته وسائل إعلام بشأن استهداف قاعدة أمريكية

المصدر: البيان

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم "السبت"، الأنباء التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن اختراق ثلاثة صواريخ للحدود الكويتية مستهدفة محيط قاعدة أمريكية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في تغريدة على حسابها في "تويتر": "تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية، مؤكدة أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

ودعت رئاسة الأركان بتحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار والتي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد.

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