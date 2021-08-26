الجروان رئيساً للمكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية

المصدر: وام

انتخب معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، رئيساً للمكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة بجامعة الدول العربية.

جاء ذلك في اجتماع المكتب التنفيذي للملتقى والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، في إطار تنفيذ قرارات الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والتي عقدت برئاسة معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية.

وعقد اجتماع المكتب التنفيذي بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية ومشاركة رؤساء وأمناء عامين لـ 11 اتحادا عربيا نوعيا متخصصا، وتم فيه بالإجماع اختيار معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام رئيساً للمكتب التنفيذي للملتقى، وكما تم اختيار وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية نائباً لرئيس المكتب التنفيذي.

يذكر أن الجروان شغل منصب أول رئيس للبرلمان العربي لفترتين رئاسيتين من 2012 – 2016، قدم خلالهما دعما كبيرا للعمل العربي المشترك، وعمل على توحيد الصف البرلماني العربي في فترة شهدت صعوبات وأزمات اقليمية ودولية.

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