سفراء: إجلاء الرعايا من أفغانستان لم يكن ممكناً لولا دعم الإمارات الاستثنائي

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

ثمّن سفراء ودبلوماسيون أجانب لدى الدولة جهود الإمارات وتعاونها واستجابتها السريعة لتسهيل إجلاء رعايا الدول من أفغانستان، وإعلان استضافتها 5000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم قبل سفرهم إلى دول أخرى.

وأشاد باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة وهايدي فينامور سفيرة كومنولث أستراليا وكزافييه شاتيل سفير جمهورية فرنسا إضافة إلى إيثان جولدريتش، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بجهود الإمارات، مؤكدين أن إجلاء الرعايا لم يكن ممكناً لولا الدعم الاستثنائي المقدم من حكومة الإمارات، كما أكدوا على قوة ومتانة الشراكة والصداقة بين الإمارات ودولهم.

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