‎الإمارات تأسف لقطع العلاقات بين المغرب و الجزائر

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي حرص دولة الإمارات الدائم على متانة و قوة العلاقات العربية الإيجابية و وحدتها و تطويرها بما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة و يعزز ازدهارها ونهضتها.

وقال سموه إن دولة الإمارات لطالما سعت إلى تعزيز و تمتين العلاقات العربية، ومن هذا المنطلق فإنها تأسف للتطورات الحاصلة بين الجزائر والمغرب و قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

و أضاف سموه إن الإمارات ترتبط بعلاقات أخوية متينة مع كلا البلدين و تسعى إلى تنميتها بما ينسجم مع توجه الدولة الداعم لكل الجهود المشتركة التي تخدم القضايا العربية.

و أكد سموه حرص دولة الإمارات على توثيق و تطوير علاقاتها الثنائية مع البلدين الشقيقين، مثمنا التعاون الدائم الذي يحكم العلاقات الإماراتية مع كل من المغرب و الجزائر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز