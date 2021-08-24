فيديو.. إخماد حريق هائل نشب في ناقلة مواد بترولية بالسعودية
باشرت فرق الدفاع المدني في مكة المكرمة حريقا في ناقلة مواد بترولية نشب نتيجة حادث مروري.
وأخمدت فرق الدفاع المدني الحريق الهائل في ناقلة المواد البترولية الذي وقع على طريق جدة - مكة السريع ونتج عنه احتراق الناقلة و 10 مركبات.
وأوضح المقدم محمد الحمادي متحدث الدفاع المدني، أن الفرق المشاركة عملت على احتواء الحريق وعدم امتداده نظرا لخطورة المواد البترولية ولم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات.
إخماد حريق هائل نشب في ناقلة مواد بترولية في #السعوديةhttps://t.co/iL39HWVj5j#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dRkxbUNb02— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 24, 2021